Малком хочет покинуть Барселону

Бразильский полузащитник недоволен отсутствием игровой практики.

Полузащитник Малком может в ближайшее время покинуть Барселону.

21-летний бразилец хочет уйти из каталонского клуба спустя всего полгода после перехода. Об этом сообщает портал сообщает Football Espana.

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По информации источника, ситуацией вокруг Малкома следят несколько английских и итальянских клубов. Кроме того, сообщалось об интересе к хавбеку из Китая.

В нынешнем сезоне молодой бразилец провел всего 10 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами.

Напомним, что Малком перешел в Барселону из Бордо в июле 2018 года за 41 млн евро.