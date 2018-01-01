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Малком хочет покинуть Барселону

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Бразильский полузащитник недоволен отсутствием игровой практики.
Малком
Малком
Getty Images

Полузащитник Малком может в ближайшее время покинуть Барселону.

21-летний бразилец хочет уйти из каталонского клуба спустя всего полгода после перехода. Об этом сообщает портал сообщает Football Espana.

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По информации источника, ситуацией вокруг Малкома следят несколько английских и итальянских клубов. Кроме того, сообщалось об интересе к хавбеку из Китая.

В нынешнем сезоне молодой бразилец провел всего 10 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами.

Напомним, что Малком перешел в Барселону из Бордо в июле 2018 года за 41 млн евро.

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Теги: Малком, Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансферы, футбол
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