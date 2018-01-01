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Кравец помог Леганесу победить Реал

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Украинский футболист успешно дебютировал за Леганес.
Василий Кравец в матче против Реала
Василий Кравец в матче против Реала
twitter.com/CDLeganes

Леганес принимал на своем поле Реал в рамках ответного матча 1/8 финала Кубка Испании.

Хозяева одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч в первом тайме забил Мартин Брайтвайт.

В поединке также принял участие украинский защитник Леганеса Василий Кравец, который присоединился к испанскому клубу несколько дней назад.

В первой игре “сливочные“ дома разгромили Леганес со счетом 3:0, что позволило им по сумме двух встреч выйти в четвертьфинал Копа дель Рей.

Леганес – Реал 1:0 (первый матч – 0:3)
Гол: Брайтвейт, 30

Леганес: Куэльяр – Хуанфран, Бустинса (Эн Незири, 70), Омеруо, Сиовас, Кравец (Силва, 75) – Эрасо, Ресио, Гумбау (Арнаис, 63) – Мерино, Брайтвейт

Реал: Навас – Одриосола, Варан, Начо, Регилон (Себальос, 46) – Вальверде, Каземиро, Марсело – Васкес (Б. Диас, 85), Винисиус, Иско (Кристо, 68)

Предупреждения: Ресио – Винисиус, Каземиро

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Теги: футбол, Василий Кравец, Леганес, Реал
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