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Мадридский Атлетико вылетел из розыгрыша Кубка Испании после ничьей с Жироной

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Атлетико и Жирона забили по три гола в матче 1/8 финала Кубка Испании.
Жирона выбила Атлетико из Кубка Испании
Жирона выбила Атлетико из Кубка Испании
Getty Images

В рамках 1/8 финала Кубка Испании мадридский Атлетико на стадионе Ванда Метрополитано принимал Жирону. Первый матч команд завершился со счетом 1:1.

Команды выдали яркий матч, забив в ворота друг друга по три гола, однако в следующую стадию турнира прошла Жирона благодаря большему количеству голов, забитых на чужом поле.

Атлетико - Жирона 3:3 (первый матч - 1:1)
Голы: Калинич, 11, Корреа, 66,  Гризманн, 84 - Валери, 37, Стуани, 59, Думбия, 88

Атлетико: Адан - Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран (Лукас, 67) - Коке (Гризманн, 61), Сауль (Родриго, 55), Томас, Лемар - Корреа, Калинич.

Жирона: Ираисос - Рамальо, Эспиноса, Муньеса - Порро, А. Гарсия, Луис, Гранель (Понс, 73), Валери - Лозано (Думбия, 68), Стуани (Б. Гарсия, 82).

Предупреждения: Лукас, Гризманн - Ираисос, Порро.

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Теги: Атлетико Мадрид, Атлетико, Жирона, Кубок Испании, футбол
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