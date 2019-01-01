Мадридский Атлетико вылетел из розыгрыша Кубка Испании после ничьей с Жироной

Атлетико и Жирона забили по три гола в матче 1/8 финала Кубка Испании.

В рамках 1/8 финала Кубка Испании мадридский Атлетико на стадионе Ванда Метрополитано принимал Жирону. Первый матч команд завершился со счетом 1:1.

Команды выдали яркий матч, забив в ворота друг друга по три гола, однако в следующую стадию турнира прошла Жирона благодаря большему количеству голов, забитых на чужом поле.

Атлетико - Жирона 3:3 (первый матч - 1:1)

Голы: Калинич, 11, Корреа, 66, Гризманн, 84 - Валери, 37, Стуани, 59, Думбия, 88



Атлетико: Адан - Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран (Лукас, 67) - Коке (Гризманн, 61), Сауль (Родриго, 55), Томас, Лемар - Корреа, Калинич.



Жирона: Ираисос - Рамальо, Эспиноса, Муньеса - Порро, А. Гарсия, Луис, Гранель (Понс, 73), Валери - Лозано (Думбия, 68), Стуани (Б. Гарсия, 82).

Предупреждения: Лукас, Гризманн - Ираисос, Порро.