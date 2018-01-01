Бэйл может столкнуться со сложностями в Испании, если Великобритания выйдет из ЕС

Гарету Бэйлу может потребоваться специальное разрешение на работу в Испании.

Политические решения Великобритании могут оказать влияние на граждан страны, которые работают в странах Евросоюза.

Читай также: Перес может покинуть Федерацию футбола Испании в знак протеста против VAR

Британский парламент отклонил законопроект премьер-министра Терезы Мэй о так называемом “мягком“ выходе из ЕС, и теперь, скорее всего, будет принят закон о немедленном выходе с 29 марта. По этой причине гражданам Великобритании потребуется получать разрешение на работу в странах ЕС в общем порядке.

Читай также: Травмы преследуют Бэйла: Валлиец получил 22-е повреждение в Реале

К числу этих граждан также относятся и футболисты, самым известным из которых является полузащитник Реала Гарет Бэйл. Если Великобритания выйдет из состава ЕС, то с 1-го апреля валлийцу нельзя будет играть за “сливочных“ до тех пор, пока он не получит разрешение. Об этом сообщает ESPN.

Стоит сказать, что можно получить разрешение на работу по упрощенной системе. Для этого необходимо купить недвижимость на сумму 500 тысяч евро или признать свою работу “особой“.

Отметим, что всего в странах ЕС работают около 800 тысяч британцев, которым будет необходимо получить разрешение на работу. В Испании проживают и работают около 300 тысяч граждан Великобритании.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл получил штраф от Реала за то, что покинул стадион до окончания матча.