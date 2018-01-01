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Лунин не покинет Леганес до конца сезона - СМИ

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Спортивный директор "пепинерос" утверждает, что Реал не связывался с клубом по поводу возврата голкипера.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com/lunin_oficial

Голкипер Леганеса Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, не покинет состав команды до конца текущего сезона.

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Накануне появилась информация о том, что "сливочные" собираются вернуть украинца из аренды, и уже подали официальный запрос Леганесу. Однако спортивный директор "пепинерос" Тема Индианс заявил, что Королевский клуб никак с ними не связывался.

 "Кроме обычных звонков с вопросами о состоянии Лунина мы ничего не получали от Реала", – приводит слова Индианса AS.

Источник также сообщает, что в договоре об аренде 19-летнего вратаря нет пункта, предусматривающего досрочное возвращение Лунина в Реал.

Напомним, летом 2018 года Андрей Лунин перешел из луганской Зари в мадридский Реал, а потом отправился в аренду в Леганес.

Ранее сообщалось, что состав Леганеса пополнил еще один украинский футболист - Василий Кравец.

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Теги: Андрей Лунин, Леганес, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, аренда
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