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СМИ: Мората готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в Атлетико

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Испанский футболист хочет сменить свою клубную прописку.
Альваро Мората
Альваро Мората
Getty Images

Форвард Челси Альваро Мората может перейти в мадридский Атлетико, сообщает Marca.

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Отмечается, что 26-летний испанец заинтересован в трансфере и даже готов пойти на существенное снижение зарплаты, которая сейчас составляет 9 миллионов евро.

Атлетико также выразил желание купить Морату, однако, у клуба есть проблемы с зарплатной ведомостью, которые “матрасники“ хотят решить с помощью продажи Николы Калинича и Желсона Мартинша.

Ранее сообщалось, что в переходе испанского футболиста лично заинтересован главный тренер Атлетико Диего Симеоне.

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Теги: футбол, Альваро Мората, Челси, Атлетико
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Источник: www.marca.com

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