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Эриксен хочет перейти в Реал

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Датчанин не планирует продолжать контракт с Тоттенхэмом.
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
The Independent

Полузащитник Тоттенхэм Хотспур Кристиан Эриксен может переехать в Испанию, сообщает AS.

Действующий контракт датчанина с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2020 года, и хавбек сомневается в целесообразности его продления.

Более того, футболист хочет перейти в мадридский Реал, который уже долгое время проявляет к нему интерес. 

Ранее сообщалось, что президент Реала Флорентино Перес хочет сбить цену трансфера, поскольку ценник Эриксена составляет 225 млн фунтов (около 250 млн евро).

 

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Теги: футбол, Кристиан Эриксен, Тоттенхэм, Реал
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Источник: as.com

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