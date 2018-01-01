Эриксен хочет перейти в Реал

Датчанин не планирует продолжать контракт с Тоттенхэмом.

Полузащитник Тоттенхэм Хотспур Кристиан Эриксен может переехать в Испанию, сообщает AS.



Действующий контракт датчанина с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2020 года, и хавбек сомневается в целесообразности его продления.

Более того, футболист хочет перейти в мадридский Реал, который уже долгое время проявляет к нему интерес.



Ранее сообщалось, что президент Реала Флорентино Перес хочет сбить цену трансфера, поскольку ценник Эриксена составляет 225 млн фунтов (около 250 млн евро).