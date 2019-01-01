СМИ: Реал хочет вернуть Лунина в зимнее трансферное окно

Украинец может стать третьим голкипером "сливочных".

Мадридский Реал в случае продажи вратаря Кико Касильи может вернуть из аренды Андрея Лунина, сообщает Marca.

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Отмечается, что Реал уже отправил запрос о возвращении голкипера, и Леганес в ближайшие несколько часов должен ответить мадридцам.

Касилья, который является третьим вратарем Реала после Куртуа и Наваса, может перейти в английский Лидс.

Напомним, за Леганес в этом сезоне Лунин сыграл лишь 4 матча во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может перейти в Уэску до конца сезона.