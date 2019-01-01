СМИ: Реал хочет вернуть Лунина в зимнее трансферное окно
Украинец может стать третьим голкипером "сливочных".
Мадридский Реал в случае продажи вратаря Кико Касильи может вернуть из аренды Андрея Лунина, сообщает Marca.
Читай также: Лунин попросил руководство Реала оставить его в Леганесе до конца сезона
Отмечается, что Реал уже отправил запрос о возвращении голкипера, и Леганес в ближайшие несколько часов должен ответить мадридцам.
Касилья, который является третьим вратарем Реала после Куртуа и Наваса, может перейти в английский Лидс.
Напомним, за Леганес в этом сезоне Лунин сыграл лишь 4 матча во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может перейти в Уэску до конца сезона.
Полная версия правил