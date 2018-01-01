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Экс-футболист Манчестер Юнайтед может перейти в Валенсию

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Чичарито может сменить клубную прописку.
Чичарито
Чичарито
Getty Images

Нападающий Вест Хэма Хавьер Чичарито Эрнандес в ближайшее время может стать игроком Валенсии, сообщает Sky Sports.

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Отмечается, что уже форвард согласовал контракт с Валенсией.

Ранее сообщалось, что мексиканец хочет покинуть лондонский клуб из-за того, что получает недостаточно игрового времени в чемпионате Англии.
 
Вест Хэм, в свою очередь, не желает отпускать игрока в январе.

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Теги: футбол, Чичарито, Вест Хэм, Валенсия
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Источник: www.skysports.com

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