Экс-футболист Манчестер Юнайтед может перейти в Валенсию
Чичарито может сменить клубную прописку.
Нападающий Вест Хэма Хавьер Чичарито Эрнандес в ближайшее время может стать игроком Валенсии, сообщает Sky Sports.
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Отмечается, что уже форвард согласовал контракт с Валенсией.
Ранее сообщалось, что мексиканец хочет покинуть лондонский клуб из-за того, что получает недостаточно игрового времени в чемпионате Англии.
Вест Хэм, в свою очередь, не желает отпускать игрока в январе.
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