Перес может покинуть Федерацию футбола Испании в знак протеста против VAR

Президенту Реала не нравятся решения системы в отношении его клуба.

Президент Реала Флорентино Перес может покинуть совет директоров Федерации футбола Испании из-за решений системы VAR в отношении “сливочных“, сообщает AS.

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Месяц назад Перес был введен в совет, в который входят также президенты Барселоны, Атлетико и других испанских клубов по приглашению нынешнего главы RFEF Луиса Рубиалеса.

Руководитель мадридского клуба недоволен решениями, принятыми при помощи VAR в матчах Реала с Реал Сосьедадом и Бетисом.

Во встрече 18-го тура Ла Лиги Реал - Реал Сосьедад (0:2) судья встречи не назначил пенальти и не воспользовался системой VAR в моменте со столкновением полузащитника Реала Винисиуса с вратарем Рульи.

В матче Бетис - Реал (1:2) судья засчитал гол соперника Реала после использования системы VAR, но, по мнению Переса, этот мяч был забит с нарушением.

Реал с 33 очками в активе занимает 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги.