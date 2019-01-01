Кравец провел первую тренировку в составе новой команды
Украинец начал тренироваться с футболистами Леганеса.
Экс-игрок львовских Карпат, а ныне футболист испанского Леганеса Василий Кравец провел первую тренировку в Леганесе.
📹 Vasyl Kravets ya se entrena con sus nuevos compañeros en la Instalación Deportiva Butarque. #BienvenidoKravets #VamosLega pic.twitter.com/ReIKg4DCt7— C.D. Leganés (@CDLeganes) 14 января 2019 г.
Напомним, ранее стало известно, что Василий Кравец подписал контракт с Леганесом.
Соглашение рассчитано до июня 2023 года.
В этом сезоне Василий сыграл 16 матчей за Луго, отметившись двумя ассистами.
Полная версия правил