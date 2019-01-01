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Кравец провел первую тренировку в составе новой команды

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Украинец начал тренироваться с футболистами Леганеса.
Василий Кравец
Василий Кравец
lugoslavia.gal

Экс-игрок львовских Карпат, а ныне футболист испанского Леганеса Василий Кравец провел первую тренировку в Леганесе.

Напомним, ранее стало известно, что Василий Кравец подписал контракт с Леганесом.

Соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Василий сыграл 16 матчей за Луго, отметившись двумя ассистами.

 

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Теги: футбол, Василий Кравец, Леганес
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Источник: twitter.com

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