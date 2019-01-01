Селезнев: Предпочитаю забыть о выступлении в Турции

Новичок Малаги прокомментировал свой трансфер.

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал свой переход из турецкого Акхисара в испанскую Малагу.

"Предложение испанского клуба было самым конкретным и самым лучшим из всех, которые поступили. Главную роль в моем переходе в Малагу сыграл Хуан Муньос, с которым я работал в Днепре. И, кстати, испанский клуб наиболее профессионально подошел к подписанию нашего контракта. Вне всяких сомнений, Малага должна быть представлена в Ла Лиге.

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Этап карьеры в Турции? В большей степени я хочу это забыть. В Карабюкспоре могу вспомнить только время, проведенное с Игором Тудором. Классно было работать с этим наставником. А карьеру в Акхисаре пусть оценивают специалисты и журналисты. Мне, по крайней мере, удалось с командой выиграть Кубок и Суперкубок Турции. Многие футболисты за всю карьеру не выигрывают столько трофеев.

Я не могу сказать, что на данный момент пребываю в своих лучших кондициях. Как я могу быть готовым на 100 процентов, если люди, которые вместо того, чтобы отпустить меня в Галатасарай, отправили во вторую команду Акхисара", - приводит сова Селезнева zbirna.com.

Напомним, недавно Евгений Селезнев покинул Акхисар и присоединился к Малаге. Украинец уже провел первую тренировку в новом клубе, однако пока его дебют в команде не состоялся.