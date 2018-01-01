Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Василий Кравец подписал контракт с Леганесом

Комментариев: 0
Теперь в испанском клубе будут выступать сразу два украинца.
Василий Кравес стал игроком Леганеса
Василий Кравес стал игроком Леганеса
cdleganes.com

Испанский Леганес объявил о переходе из Луго украинского защитника Василия Кравца.

Читай также: Милевский - о контракте с Динамо-Брест: Эпичное возвращение

Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летний футболист подписал контракт сроком до 30-го июня 2023 года. Сумма трансфера составила около двух миллионов евро, и она будет поделена между Луго и львовскими Карпатами.

Стоит сказать, что в текущем сезоне Кравец отыграл 16 поединков за Луго, в которых сделал 2 ассиста.

Отметим, что в Леганесе выступает еще один украинец - Андрей Лунин находится в команде на правах аренды из мадридского Реала.

Напомним, что в Испанию перебрался еще один футболист - Евгений Селезнев.

Поделись:
Теги: Василий Кравец, Леганес, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, контракт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь