Официально: Василий Кравец подписал контракт с Леганесом
Испанский Леганес объявил о переходе из Луго украинского защитника Василия Кравца.
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Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летний футболист подписал контракт сроком до 30-го июня 2023 года. Сумма трансфера составила около двух миллионов евро, и она будет поделена между Луго и львовскими Карпатами.
Стоит сказать, что в текущем сезоне Кравец отыграл 16 поединков за Луго, в которых сделал 2 ассиста.
✍️FICHAJE I El C.D. Leganés incorpora al lateral izquierdo ucraniano Vasyl Kravets hasta 2023 #BienvenidoKravets— C.D. Leganés (@CDLeganes) 13 января 2019 г.
▶️ https://t.co/RdjlkGKCjd pic.twitter.com/aDoQTuC79C
Отметим, что в Леганесе выступает еще один украинец - Андрей Лунин находится в команде на правах аренды из мадридского Реала.
Напомним, что в Испанию перебрался еще один футболист - Евгений Селезнев.
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