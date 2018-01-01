Официально: Василий Кравец подписал контракт с Леганесом

Теперь в испанском клубе будут выступать сразу два украинца.

Испанский Леганес объявил о переходе из Луго украинского защитника Василия Кравца.

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Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летний футболист подписал контракт сроком до 30-го июня 2023 года. Сумма трансфера составила около двух миллионов евро, и она будет поделена между Луго и львовскими Карпатами.

Стоит сказать, что в текущем сезоне Кравец отыграл 16 поединков за Луго, в которых сделал 2 ассиста.

Отметим, что в Леганесе выступает еще один украинец - Андрей Лунин находится в команде на правах аренды из мадридского Реала.

Напомним, что в Испанию перебрался еще один футболист - Евгений Селезнев.