Тренер Малаги назвал требования к Селезневу в команде

Также Мунис рассказал, когда украинец будет играть за новый клуб.

Главный тренер Малаги Хуан Рамос Мунис прокомментировал трансфер украинского нападающего Евгения Селезнева.

"Он хорошо работает, понемногу адаптируется к лиге, партнерам по команде, языку, раздевалке, новому стилю игры и культуре. Когда он выйдет на свой лучший уровень, то будет играть.

От Селезнева требуется то, что и от других нападающих – работа, профессионализм и голы. Мы хотели, чтобы в линии нападения появился еще один игрок, чтобы возросла конкуренция и все стремились к тому, чтобы играть лучше. Это хорошо для команды, также Селезнев может помочь своими игровыми характеристиками", - сказал Мунис.