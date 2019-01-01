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Дебют Селезнева за Малагу откладывается

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Украинец не попал в заявку на поединок с Сарагосой.
Дебют Селезнева за Малагу откладывается

Нападающий Евгений Селезнев не поможет Малаге в воскресном матче против Сарагосы в 21-м туре Сегунды.

Главный тренер "анчоусов" Хуан Муньис решил не включать украинского форварда в заявку на поединок.

Напомним, недавно стало известно, что Евгений Селезнев стал игроком Малаги. Украинец уже провел первую тренировку в новой команде, однако не попал в заявку на матч, который состоится 13-го января.

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Теги: Евгений Селезнев, Малага
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