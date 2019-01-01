Дебют Селезнева за Малагу откладывается

Украинец не попал в заявку на поединок с Сарагосой.

Нападающий Евгений Селезнев не поможет Малаге в воскресном матче против Сарагосы в 21-м туре Сегунды. Главный тренер "анчоусов" Хуан Муньис решил не включать украинского форварда в заявку на поединок. Напомним, недавно стало известно, что Евгений Селезнев стал игроком Малаги. Украинец уже провел первую тренировку в новой команде, однако не попал в заявку на матч, который состоится 13-го января.

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