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Спортивный директор Малаги рассказал, почему клуб решил подписать Селезнева

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По слова функционера, украинец может помочь команде достигнуть поставленных целей.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
malagacf.com

Спортивный директор Малаги Хосе Луис Перес Каминеро рассказал, по каким причинам клуб решил подписать соглашение с украинцем Евгением Селезневым.

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“Нам очень был нужен футболист-боец, мы искали именно такого игрока, который может забивать голы и обладает мощью. Нам поступили отличные отчеты по его игре, а наш тренер хорошо знает Евгения - они работали ранее.

Селезнев - это тот игрок, который нам нужен для достижения наших целей. Мы не говорим о контратаках, мы говорим о возможностях“, - приводит слова Каминеро AS.

Напомним, недавно стало известно, что Евгений Селезнев стал игроком Малаги. Украинец уже провел первую тренировку в новой команде, однако не попал в заявку на матч, который состоится 13-го января.

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Теги: Евгений Селезнев, Малага, Сегунда, футбол
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