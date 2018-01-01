Спортивный директор Малаги рассказал, почему клуб решил подписать Селезнева

По слова функционера, украинец может помочь команде достигнуть поставленных целей.

Спортивный директор Малаги Хосе Луис Перес Каминеро рассказал, по каким причинам клуб решил подписать соглашение с украинцем Евгением Селезневым.

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“Нам очень был нужен футболист-боец, мы искали именно такого игрока, который может забивать голы и обладает мощью. Нам поступили отличные отчеты по его игре, а наш тренер хорошо знает Евгения - они работали ранее.

Селезнев - это тот игрок, который нам нужен для достижения наших целей. Мы не говорим о контратаках, мы говорим о возможностях“, - приводит слова Каминеро AS.

Напомним, недавно стало известно, что Евгений Селезнев стал игроком Малаги. Украинец уже провел первую тренировку в новой команде, однако не попал в заявку на матч, который состоится 13-го января.