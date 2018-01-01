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Селезнев не попал в заявку нового клуба на ближайший матч

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Новичок Малаги пропустит поединок 21-го тура испанской Сегунды.
Евгений Селезнев (справа)
Евгений Селезнев (справа)
instagram.com/e_seleznev/

Испанская Малага в воскресенье, 13 января, проведет матч с Сарагосой в рамках 21-го тура Сегунды.

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Как сообщает пресс-служба “анчоусов“, главный тренер команды Хуан Муньис не стал включать в заявку команды на этот поединок 33-летнего украинского новичка команды Евгения Селезнева.

Напомним, недавно Евгений Селезнев подписал контракт с испанской Малагой и уже провел первую тренировку с новой командой. 

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Теги: Евгений Селезнев, Малага, Сегунда, футбол
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