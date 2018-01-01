Стала известна сумма, которую Барселона хочет выручить с продажи Коутиньо

Каталонцы оценивают трансфер в более чем 150 миллионов евро.

Бразильский полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо в ближайшее время может покинуть состав каталонского клуба.

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По информации Mirror, главный тренер “сине-гранатовых“ Эрнесто Вальверде и капитан команды Лионель Месси обеспокоены формой футболиста и провели с ним беседу относительно его дальнейшего будущего.

Клуб готов расстаться с Коутиньо. Сумма трансфера оценивается в 140 миллионов фунтов (около 157 миллионов евро). Отмечается, что в услугах 26-летнего бразильца заинтересован Манчестер Юнайтед.

Напомним, полузащитник Филиппе Коутиньо перешел в Барселону из Ливерпуля в январе 2018 года за 120 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что Барселона готова продать Коутиньо ради возвращения в команду Неймара.