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Селезнев в Малаге встретился с легендарным аргентинским футболистом

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Украинец поделился фотографией с именитым Клаудио Каниджей.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
malagacf.com

Украинский нападающий Евгений Селезнев, который недавно стал игроком испанской Малаги, опубликовал на своей страничке в Instagram новый снимок.

Наш футболист в Испании встретился с легендарным аргентинским футболистом Клаудио Каниджей, о чем поспешил рассказать своим фанатам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With legend!!!⚽️⚽️⚽️Claudio Caniggia

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев провел первую тренировку в новом клубе.

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Теги: Евгений Селезнев, Малага, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, Клаудио Каниджи, вне игры, фото, Instagram
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