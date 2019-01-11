Селезнев в Малаге встретился с легендарным аргентинским футболистом

Украинец поделился фотографией с именитым Клаудио Каниджей.

Украинский нападающий Евгений Селезнев, который недавно стал игроком испанской Малаги, опубликовал на своей страничке в Instagram новый снимок.

Наш футболист в Испании встретился с легендарным аргентинским футболистом Клаудио Каниджей, о чем поспешил рассказать своим фанатам.

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев провел первую тренировку в новом клубе.