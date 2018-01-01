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Лунин может перейти в Уэску до конца сезона - СМИ

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Представители испанского клуба уже сделали запрос в Реал относительно возможной аренды украинца.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин, который на данный момент выступает за Леганес на правах аренды, может сменить клубную прописку.

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По информации Marca, интерес к голкиперу проявляет еще один клуб из чемпионата Испании - Уэска, занимающий 20-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Клуб готов гарантировать украинцу стабильную игровую практику, в чем весьма заинтересован мадридский клуб, готовый принять предложение.

Напомним, что в текущем сезоне 19-летний футболист отыграл пять матчей за Леганес во всех турнирах, в которых трижды отстоял "на ноль".

Ранее сообщалось, что наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино хочет, чтобы Андрей Лунин остался в команде.

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Теги: Андрей Лунин, Леганес, Реал, Уэска, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, аренда
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