Лунин может перейти в Уэску до конца сезона - СМИ

Представители испанского клуба уже сделали запрос в Реал относительно возможной аренды украинца.

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин, который на данный момент выступает за Леганес на правах аренды, может сменить клубную прописку.

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По информации Marca, интерес к голкиперу проявляет еще один клуб из чемпионата Испании - Уэска, занимающий 20-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Клуб готов гарантировать украинцу стабильную игровую практику, в чем весьма заинтересован мадридский клуб, готовый принять предложение.

Напомним, что в текущем сезоне 19-летний футболист отыграл пять матчей за Леганес во всех турнирах, в которых трижды отстоял "на ноль".

Ранее сообщалось, что наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино хочет, чтобы Андрей Лунин остался в команде.