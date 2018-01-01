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Наставник Леганеса рассказал об интересе к украинскому защитнику

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Василий Кравец попал в сферу интересов Леганеса, в котором выступает украинский голкипер Андрей Лунин.
Василий Кравец
Василий Кравец
cdlugo.com

Защитник испанского Луго и сборной Украины Василий Кравец в ближайшее время может перейти в Леганес. Об этом рассказал главный тренер команды Маурисио Пеллегрино.

“Мы следим за Кравцом, но также смотрим и других игроков на этой позиции. Диапазон поиска у нас широкий. Василий находится в пределах наших возможностей, это все, что я могу сказать по этому поводу.

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Я не веду переговоров, я не знаю, как проходит этот процесс. Но как тренер могу сказать, что хочу как можно скорее получить нового игрока, будь то Кравец или кто-то другой“, - приводит слова Пеллегрино AS.

Отметим, что в текущем сезоне испанской Сегунды Кравец отыграл 16 матчей за Луго, в которых отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что в составе Леганеса на правах аренды выступает украинский голкипер Андрей Лунин, принадлежащий мадридскому Реалу.

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Теги: Василий Кравец, Луго, Сегунда, трансфер, Леганес, Маурисио Пеллегрино, Леганес, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры
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