Мората может продолжить карьеру в Барселоне

Каталонский клуб проявляет интерес к нападающему Челси.

Барселона намерена арендовать у Челси Альваро Морату. Об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, каталонский клуб заинтересован в переходе 26-летнего испанца, однако ждет окончательных условий сделки, чтобы принять решение.

Контракт Мораты с Челси рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне испанец провел за “синих“ 24 матча, в которых забил девять мячей.

Ранее сообщалось, что Мората готов уйти из лондонского клуба. Конкурентами Барселоны в борьбе за игрока являются Севилья, мадридский Атлетико и мюнхенская Бавария.