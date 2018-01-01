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Мората может продолжить карьеру в Барселоне

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Каталонский клуб проявляет интерес к нападающему Челси.
Альваро Мората
Альваро Мората
Getty Images

Барселона намерена арендовать у Челси Альваро Морату. Об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, каталонский клуб заинтересован в переходе 26-летнего испанца, однако ждет окончательных условий сделки, чтобы принять решение.

Контракт Мораты с Челси рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне испанец провел за “синих“ 24 матча, в которых забил девять мячей.

Ранее сообщалось, что Мората готов уйти из лондонского клуба. Конкурентами Барселоны в борьбе за игрока являются Севилья, мадридский Атлетико и мюнхенская Бавария.

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Теги: Альваро Мората, Челси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансферы
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