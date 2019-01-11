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Селезнев провел первую тренировку в Малаге

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Форвард активно вливается в тренировочный процесс своего нового клуба.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев

Украинский нападающий Евгений Селезнев, который перешел из турецкого Акхисара в испанскую Малагу, провел первую тренировку в составе своей новой команды.

 

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Как сообщает официальный твиттер андалусийского клуба, процесс адаптации Евгения в Малаге проходит успешно.

Напомним, накануне Малага официально объявила о подписании полугодичного контракта с нападающим с возможной опцией продления еще на два года.

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Теги: Евгений Селезнев, Малага, чемпионат Испании по футболу
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  11.01.2019, 17:31
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гость
Что-то мне подсказывает, что скоро его попрут...
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