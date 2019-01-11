Селезнев провел первую тренировку в Малаге
Форвард активно вливается в тренировочный процесс своего нового клуба.
Украинский нападающий Евгений Селезнев, который перешел из турецкого Акхисара в испанскую Малагу, провел первую тренировку в составе своей новой команды.
MCFTV| Seleznov se integra rápido 😄 No dura mucho dentro de los rondos 💪 #PrimerDía pic.twitter.com/2f1ZYsxRia— Málaga CF (@MalagaCF) January 11, 2019
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Как сообщает официальный твиттер андалусийского клуба, процесс адаптации Евгения в Малаге проходит успешно.
Напомним, накануне Малага официально объявила о подписании полугодичного контракта с нападающим с возможной опцией продления еще на два года.
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