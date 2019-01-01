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Пепе: Реал - это кладбище для центральных защитников, но мне удалось закрепиться

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Экс-защитник Реала рассказал о трудностях, с которыми сталкивались игроки на позиции центрального защитника в Реале.
Пепе во времена выступления в Реале
Пепе во времена выступления в Реале
Getty Images

Легендарный экс-защитник Реала Пепе поделился сложностями, с которыми сталкивались игроки мадридского клуба, выступающие на позиции центрального защитника.

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“Для всех центральных защитников, переходивших в мадридский клуб, Реал становился кладбищем. Никто не мог задержаться в команде, однако у меня это получилось. Меня отлично подготовили в Порту, и я сумел отыграть в Реале 10 лет.

В Мадрид приезжали прекрасные и, зачастую, именитые центральные защитники, но они не смогли закрепиться в команде, как это сделал я“, - приводит слова Пепе пресс-служба Порту.

Напомним, недавно стало известно, что 35-летний Пепе вернулся в Порту спустя 12 лет.

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Теги: Пепе, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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