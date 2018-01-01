В Сети высмеяли двойную симуляцию от футболистов Барселоны
Забавный эпизод случился в конце первого тайма поединка Кубка Испании между Барселоной и Леванте, который каталонцы проиграли со счетом 2:1.
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Перед подачей хозяевами углового, футболисты Барселоны Яспер Силессен и Серхио Бускетс вступили в конфликт с игроком Леванте Чемой во вратарской Барселоны. В результате все трое повалились на газон.
@FCBarcelona players are just too comical... Awon Neymar FC 😂 😂 😂 pic.twitter.com/YnBJaYhTTy— Adewuyi AbdulWasiu (@Adewuyi_shola) 10 января 2019 г.
Судья грамотно разобрался в эпизоде и продолжил игру, никого не наказав - реакция на движение соперника локтем оказалась слишком преувеличенной.
Nivel de actuación— Luís Miguel (@luismiar1989) 10 января 2019 г.
Así como los jugadores de Barcelona
Contratado 😁 pic.twitter.com/O5zrx8cWk4
Многие любители футбола и журналисты высмеяли игроков Барселоны в соцсетях. Некоторые даже шутят, что Силлессен и Бускетс забыли, чья очередь симулировать.
Известный итальянский журналист Танкреди Палмери написал, что вратарь и полузащитник слишком буквально восприняли идею о том, что Барселона - это голливудская команда.
This is what Busquets and Cillessen have just been able to di tonight.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 10 января 2019 г.
They might have take too literally the idea of Barcelona being a Hollywood team.
Lucky Busquets that in 2010 v Inter there was no Var... pic.twitter.com/XpnDjZRBog
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