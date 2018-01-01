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В Сети высмеяли двойную симуляцию от футболистов Барселоны

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Интересный эпизод случился во время матча Кубка Испании.
Серхио Бускетс
Серхио Бускетс
Getty Images

Забавный эпизод случился в конце первого тайма поединка Кубка Испании между Барселоной и Леванте, который каталонцы проиграли со счетом 2:1.

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Перед подачей хозяевами углового, футболисты Барселоны Яспер Силессен и Серхио Бускетс вступили в конфликт с игроком Леванте Чемой во вратарской Барселоны. В результате все трое повалились на газон.

Судья грамотно разобрался в эпизоде и продолжил игру, никого не наказав - реакция на движение соперника локтем оказалась слишком преувеличенной.

Многие любители футбола и журналисты высмеяли игроков Барселоны в соцсетях. Некоторые даже шутят, что Силлессен и Бускетс забыли, чья очередь симулировать.

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери написал, что вратарь и полузащитник слишком буквально восприняли идею о том, что Барселона - это голливудская команда.

 

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Теги: футбол, Барселона, Серхио Бускетс, Яспер Силлессен
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Источник: twitter.com

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