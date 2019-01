В Сети высмеяли двойную симуляцию от футболистов Барселоны

Забавный эпизод случился в конце первого тайма поединка Кубка Испании между Барселоной и Леванте, который каталонцы проиграли со счетом 2:1.

Читай также: Эпическая симуляция новичка Реала, которая привела к его удалению с поля

Перед подачей хозяевами углового, футболисты Барселоны Яспер Силессен и Серхио Бускетс вступили в конфликт с игроком Леванте Чемой во вратарской Барселоны. В результате все трое повалились на газон.

Судья грамотно разобрался в эпизоде и продолжил игру, никого не наказав - реакция на движение соперника локтем оказалась слишком преувеличенной.

Многие любители футбола и журналисты высмеяли игроков Барселоны в соцсетях. Некоторые даже шутят, что Силлессен и Бускетс забыли, чья очередь симулировать.

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери написал, что вратарь и полузащитник слишком буквально восприняли идею о том, что Барселона - это голливудская команда.

This is what Busquets and Cillessen have just been able to di tonight.

They might have take too literally the idea of Barcelona being a Hollywood team.

Lucky Busquets that in 2010 v Inter there was no Var... pic.twitter.com/XpnDjZRBog