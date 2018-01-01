Барселона готова продать Коутиньо ради Неймара

Бразильский футболист может вернуться в Испанию.

Каталонская Барселона хочет вернуть в клуб форварда ПСЖ Неймара, сообщает Standard.

Ради подписания бразильца каталонцы готовы в летнее трансферное окно расстаться с его соотечественником - Филиппе Коутиньо.

Но пока не один из клубов не выразил желания купить футболиста.

Коутиньо с момента перехода из Ливерпуля в 2018 году принял участие в 45 матчах Барселоны, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что скаут Барселоны провел переговоры с окружением Неймара.