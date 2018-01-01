Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона готова продать Коутиньо ради Неймара

Комментариев: 0
Бразильский футболист может вернуться в Испанию.
Фелиппе Коутиньо
Фелиппе Коутиньо
Getty Images

Каталонская Барселона хочет вернуть в клуб форварда ПСЖ Неймара, сообщает Standard.

Ради подписания бразильца каталонцы готовы в летнее трансферное окно расстаться с его соотечественником - Филиппе Коутиньо.

Но пока не один из клубов не выразил желания купить футболиста.

Коутиньо с момента перехода из Ливерпуля в 2018 году принял участие в 45 матчах Барселоны, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что скаут Барселоны провел переговоры с окружением Неймара.

Поделись:
Теги: футбол, Фелиппе Коунтиньо, Барселона, Неймар
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: standard.co.uk

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь