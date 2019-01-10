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Моуринью провел первый этап переговоров с Реалом - The Sun

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Президент Королевского клуба рассчитывает, что португалец вернется в команду.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Португальский специалист Жозе Моуринью вновь может возглавить мадридский Реал.

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По информации The Sun, Моуринью уже провел первые переговоры с представителями "сливочных". Президент клуба Флорентино Перес лично заинтересован в возвращении португальца, полагая, что он сумеет улучшить положение команды в чемпионате Испании.

В то же время источник отмечает, что в ближайшее время "Особенный" не сумеет возглавить Королевский клуб, потому как ему необходимо получить всю сумму компенсации от Манчестер Юнайтед за досрочный разрыв контракта.

Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. После этого появились слухи о возвращении португальца в Реал.

Ранее сообщалось, что Моуринью назвал условия, при которых согласен руководить "сливочными".

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Теги: Флорентино Перес, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, тренер, Жозе Моуринью, переговоры
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