Представление Селезнева в Малаге откладывается из-за разногласий с Акхисаром

Малага перенесла презентацию украинского футболиста.

Официальное представление украинского форварда Евгения Селезнева в качестве игрока Малаги, которое ожидалось сегодня, 9 января, перенесено на четверг, 10 января.

Мероприятие перенесли из-за разногласий испанского клуба с Акхисаром Белидие, сообщает La Opinion de Malaga.

В клубе надеются, что украинец сможет помочь своей новой команде ближайшем матче с Сарагосой, который состоится в воскресенье, 13 января.

Напомним, ранее стало известно, что Евгений Селезнев подписал контракт с Малагой до конца сезона с правом продления еще на два года.