Мората может вернуться в Испанию

Главный тренер Атлетико хочет видеть испанского футболиста у себя в команде.

Форвард Челси Альваро Мората может присоединиться к мадридскому Атлетико в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что в переходе лично заинтересован главный тренер “матрасников“ Диего Симеоне, который уже давно хочет видеть 26-летнего испанского футболиста в своем клубе.

Сообщается, что трансфер Мораты мог состояться еще в 2017 году, но Реал был против того, чтобы нападающий переходил в стан принципиального соперника и поэтому договорился с лондонским Челси.

Ранее сообщалось, что Мората согласился на переход в Севилью.