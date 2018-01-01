Мората может вернуться в Испанию
Главный тренер Атлетико хочет видеть испанского футболиста у себя в команде.
Форвард Челси Альваро Мората может присоединиться к мадридскому Атлетико в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
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Отмечается, что в переходе лично заинтересован главный тренер “матрасников“ Диего Симеоне, который уже давно хочет видеть 26-летнего испанского футболиста в своем клубе.
Сообщается, что трансфер Мораты мог состояться еще в 2017 году, но Реал был против того, чтобы нападающий переходил в стан принципиального соперника и поэтому договорился с лондонским Челси.
Ранее сообщалось, что Мората согласился на переход в Севилью.
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