Новичок Реала в детстве был фанатом Барселоны

Испанские журналисты разоблачили молодого новобранца "сливочных".

Накануне мадридский Реал официально объявил о подписании 19-летнего полузащитника Браима Диаса, перешедшего в стан “галактикос“ из Манчестер Сити.

“Сегодня наступил самый важный день в моей жизни. Я присоединился к клубу, в котором мечтал выступать с детства“, – сказал Диас во время презентации в Реале.

Однако журналисты программы El Chiringuito de Jugones нашли видео, которое полностью опровергает представленное выше утверждение молодого испанца.

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На видео у маленького Диаса спросили, какая команда ему больше нравится - Реал или Барселона, и Браим выбрал каталонский клуб. Также юный футболист назвал Лионеля Месси лучшим игроком.

Кроме того, Диас отметил, что будет хорошо, если он удостоится сравнений с именитым аргентинцем.

🚨DOCUMENTO #JUGONES |@Brahim le RECONOCIÓ a @quimdomenech que ERA DEL BARÇA y su ÍDOLO ERA Messi cuando tenía 12 años. ¡SE HARÁ VIRAL! pic.twitter.com/RMzilUVVyj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 8, 2019

Напомним, что 7-го января мадридский Реал официально представил испанского полузащитника на Сантьяго Бернабеу.