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Новичок Реала в детстве был фанатом Барселоны

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Испанские журналисты разоблачили молодого новобранца "сливочных".
Браим Диас
Браим Диас
realmadrid.com

Накануне мадридский Реал официально объявил о подписании 19-летнего полузащитника Браима Диаса, перешедшего в стан “галактикос“ из Манчестер Сити.

“Сегодня наступил самый важный день в моей жизни. Я присоединился к клубу, в котором мечтал выступать с детства“, – сказал Диас во время презентации в Реале.

Однако журналисты программы El Chiringuito de Jugones нашли видео, которое полностью опровергает представленное выше утверждение молодого испанца.

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На видео у маленького Диаса спросили, какая команда ему больше нравится - Реал или Барселона, и Браим выбрал каталонский клуб. Также юный футболист назвал Лионеля Месси лучшим игроком.

Кроме того, Диас отметил, что будет хорошо, если он удостоится сравнений с именитым аргентинцем.

 

Напомним, что 7-го января мадридский Реал официально представил испанского полузащитника на Сантьяго Бернабеу.

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Теги: Реал (Мадрид), Браим Диас, Барселона, Манчестер Сити, трансферы, футбол
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