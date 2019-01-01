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Иньеста: Реал никогда нельзя считать мертвым

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Испанский футболист уверен, что Барселона способна выиграть Лигу чемпионов.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

Бывший полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, ныне выступающий в составе японского клуба Виссел Кобе, прокомментировал положение мадридского Реала в Ла Лиге и ответил, есть ли шансы у Барселоны на победу в Лиге чемпионов.

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"Даже если Реал уступает 10 очков, его никогда нельзя называть мертвым.

Что касается Барселоны, то победа в Лиге чемпионов - это мечта каждого клуба. Но в последние годы трофей ускользает от каталонцев. Учитывая набор игроков, Барселона способна выиграть Лигу чемпионов не один раз", - цитирует Иньесту RAC1.

Напомним, после 18 туров чемпионата Испании Реал набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. Лидером на данный момент является Барселона, в активе которой 40 очков.

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Теги: футбол, Андрес Иньеста, Барселона, Реал, Лига чемпионов
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Источник: www.rac1.cat

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