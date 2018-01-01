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Форвард Атлетико признан лучшим футболистом Ла Лиги в декабре

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Антуан Гризманн помог своей команде заработать 10 очков в декабре.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн стал лучшим игроком декабря в испанской Примере, сообщает AS.

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В прошлом месяце француз забил четыре гола и отметился одной результативной передачей, позволив набрать Атлетико 10 очков в четырех матчах.

Футболисту вручат награду перед домашней игрой с Леванте, которая состоится 13 января.

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Теги: футбол, Ла Лига, Атлетико, Антуан Гризманн
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Источник: as.com

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