Селезнев подписал контракт с Малагой до конца сезона - СМИ

По условиям соглашения, клуб может продлить его еще на два года.

Форвард турецкого Акхисара Евгений Селезнев в ближайшие дни официально будет представлен в качестве игрока Малаги.

По информации Nuevo Futbol, украинец подписал с испанским клубом контракт до конца текущего сезона. Также в соглашении прописана опция продления еще на два года.

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Останется ли Селезнев в команде после завершения сезона будет зависеть от того, сможет ли он составить конкуренцию за место в основном составе Густаво Бланко-Лещука, который арендован у донецкого Шахтера.

Сумма трансфера не разглашается, однако источник отмечает, что Малага заплатила меньшую сумму, чем хотел Акхисар.

Ранее украинский игрок Альбасете Роман Зозуля рассказал о сильных качествах Евгения Селезнева, которые пригодятся Малаге.