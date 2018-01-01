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Селезнев подписал контракт с Малагой до конца сезона - СМИ

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По условиям соглашения, клуб может продлить его еще на два года.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
akhisarspor.com

Форвард турецкого Акхисара Евгений Селезнев в ближайшие дни официально будет представлен в качестве игрока Малаги.

По информации Nuevo Futbol, украинец подписал с испанским клубом контракт до конца текущего сезона. Также в соглашении прописана опция продления еще на два года. 

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Останется ли Селезнев в команде после завершения сезона будет зависеть от того, сможет ли он составить конкуренцию за место в основном составе Густаво Бланко-Лещука, который арендован у донецкого Шахтера.

Сумма трансфера не разглашается, однако источник отмечает, что Малага заплатила меньшую сумму, чем хотел Акхисар.

Ранее украинский игрок Альбасете Роман Зозуля рассказал о сильных качествах Евгения Селезнева, которые пригодятся Малаге.

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Теги: Малага, трансфер, Сегунда, футбол, Евгений Селезнев, контракт
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