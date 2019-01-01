Бэйл получил штраф от Реала за то, что покинул стадион до окончания матча

Руководство мадридского клуба осталось недовольно поведением футболиста во время матча против Реал Сосьедада.

Игрок Реала Гарет Бэйл будет наказан за то, что покинул Сантьяго Бернабеу до финального свистка в матче против Реал Сосьедада.

Читай также: Экс-футболист сборной Англии потроллил Реал после поражения от Сосьедада

Валлиец наблюдал поединок с трибуны, так как не мог принять участие в игре из-за травмы, полученной в предыдущей игре против Вильярреала. Бэйл покинул стадион за 12 минут до окончания матча, сообщает El Confidencial.

По правилам клуба, любой игрок, наблюдающий за поединком с трибун, не имеет права покидать стадион до того, как завершится матч. За неуважительное отношение к команде “сливочные“ решили оштрафовать Бэйла.

Отметим, что Реал в меньшинстве уступил Реал Сосьедаду со счетом 2:0 в матче 18-го тура Ла Лиги. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.