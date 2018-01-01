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Зозуля привел в чувство партнера по команде, который потерял сознание во время матча

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По словам пострадавшего, украинец спас ему жизнь.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.es

Во время матча испанской Сегунды между Гранадой и Альбасете (1:1), который состоялся 4 января, произошел ужасающий инцидент.

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На 22-й минуте встречи игрок Гранады Герман Санчес ударил форварда Альбасете Рея Маная, и футболист потерял сознание. Первую медицинскую помощь Манаю оказал его партнер по команде - украинец Роман Зозуля, который привел игрока в чувство.

Как сообщает 5maseldescuento.es, 8 января Манай впервые после эпизода встретился с партнерами по команде, и обратился к Зозуле со словами: "Ты спас меня".

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля раскрыл сильные качества украинского форварда Евгения Селезнева.

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Теги: Роман Зозуля, Альбасете, Сегунда, футбол, вне игры, первая помощь
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