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Фабрегас и Месси стали акционерами клуба, который принадлежит Пике

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Сеск Фабрегас и Лионель Месси сделали инвестиции в ФК Андорра.
Лионель Месси и Сеск Фабрегас
Лионель Месси и Сеск Фабрегас
Getty Images

Испанец Сеск Фабрегас и аргентинец Лионель Месси стали акционерами футбольного клуба Андорра, владельцем которого является защитник Барселоны Жерар Пике, сообщает Diariandorra.ad.

Отмечается, что Фабрегас и Месси сделали инвестиции в клуб, но они внесли намного меньше средств, чем Пике и его компания Kosmos.

Пике надеется, что имена Фабрегаса и Месси помогут клубу в дальнейшем поиске спонсоров. Испанец планирует получение Андоррой статуса профессионального клуба.

Напомним, Жерар Пике официально стал владельцем футбольного клуба Андорра, который выступает в пятом дивизионе Испании. 

Новые инвесторы должны погасить долг Андорры, который составляет около 200 тысяч евро. 

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Теги: футбол, ФК Андорра, Жерар Пике, Лионель Месси, Сеск Фабрегас
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Источник: diariandorra.ad

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