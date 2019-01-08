Фабрегас и Месси стали акционерами клуба, который принадлежит Пике

Сеск Фабрегас и Лионель Месси сделали инвестиции в ФК Андорра.

Испанец Сеск Фабрегас и аргентинец Лионель Месси стали акционерами футбольного клуба Андорра, владельцем которого является защитник Барселоны Жерар Пике, сообщает Diariandorra.ad.

Отмечается, что Фабрегас и Месси сделали инвестиции в клуб, но они внесли намного меньше средств, чем Пике и его компания Kosmos.

Пике надеется, что имена Фабрегаса и Месси помогут клубу в дальнейшем поиске спонсоров. Испанец планирует получение Андоррой статуса профессионального клуба.

Напомним, Жерар Пике официально стал владельцем футбольного клуба Андорра, который выступает в пятом дивизионе Испании.

Новые инвесторы должны погасить долг Андорры, который составляет около 200 тысяч евро.