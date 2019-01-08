Барселона подписала молодого таланта из Франции
Центрбек Тулузы Жан-Клер Тодибо присоединится к "сине-гранатовым" летом.
Барселона объявила о подписании 19-летнего защитника Тулузы Жана-Клера Тодибо.
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Контракт французского защитника с Тулузой заканчивается этим летом, и Тодибо перейдет в стан “блаугранас“ на правах свободного агента.
По информации зарубежной прессы, срок контракта игрока молодежной сборной Франции с каталонским клубом составит 4 года.
В текущем сезоне Жан-Клер Тодибо провел за Тулузу 10 матчей и забил 1 гол.
Напомним, что ранее Барселона арендовала у Валенсии защитника Джексона Мурильо.
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