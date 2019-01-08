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Барселона подписала молодого таланта из Франции

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Центрбек Тулузы Жан-Клер Тодибо присоединится к "сине-гранатовым" летом.
Жан-Клер Тодибо
Жан-Клер Тодибо
Getty Images

Барселона объявила о подписании 19-летнего защитника Тулузы Жана-Клера Тодибо. 

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Контракт французского защитника с Тулузой заканчивается этим летом, и Тодибо перейдет в стан “блаугранас“ на правах свободного агента.

По информации зарубежной прессы, срок контракта игрока молодежной сборной Франции с каталонским клубом составит 4 года.

В текущем сезоне Жан-Клер Тодибо провел за Тулузу 10 матчей и забил 1 гол.

Напомним, что ранее Барселона арендовала у Валенсии защитника Джексона Мурильо.

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Теги: Барселона, Испания, Жан-Клер Тодибо, Тулуза, трансферы
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