Стали известны условия, при которых Моуринью согласен вернуться в Реал
Португальский специалист Жозе Моуринью готов во второй раз возглавить мадридский Реал.
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По информации Mundo Deportivo, наставник уже встретился с президентом Королевского клуба Флорентино Пересом и выразил готовность возглавить клуб, если будут выполнены его условия.
Моуринью хочет, чтобы команда усилилась в трансферное окно форвардом и центральным защитником.
Отметим, что “Особенный“ возглавлял Реал в период с 2010 по 2013 год и за это время он становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.
Напомним, 18 декабря объявил об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера Манчестер Юнайтед. После этого стало известно, что Реал хочет вернуть португальца в команду. Также сообщалось, что Моуринью отказался работать в Бенфике.
Отмечалось, что Серхио Рамос готов покинуть Реал, если в команду вернется Моуринью.
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