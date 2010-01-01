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Стали известны условия, при которых Моуринью согласен вернуться в Реал

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Португалец не против во второй раз стать у руля Королевского клуба, если команда согласится усилиться.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Португальский специалист Жозе Моуринью готов во второй раз возглавить мадридский Реал.

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По информации Mundo Deportivo, наставник уже встретился с президентом Королевского клуба Флорентино Пересом и выразил готовность возглавить клуб, если будут выполнены его условия.

Моуринью хочет, чтобы команда усилилась в трансферное окно форвардом и центральным защитником.

Отметим, что “Особенный“ возглавлял Реал в период с 2010 по 2013 год и за это время он становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Напомним, 18 декабря объявил об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера Манчестер Юнайтед. После этого стало известно, что Реал хочет вернуть португальца в команду. Также сообщалось, что Моуринью отказался работать в Бенфике.

Отмечалось, что Серхио Рамос готов покинуть Реал, если в команду вернется Моуринью.

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Теги: Жозе Моуринью, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, Флорентино Перес, вне игры, Примера
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