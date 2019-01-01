Реал официально представил новичка команды
Браим Диас будет выступать в мадридском клубе под номером 21.
Мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу официально представил нового полузащитника команды - испанского футболиста Браима Диаса.
19-летний футболист подписал контракт с клубом, примерил свою новую игровую форму, провел фотосессию и вышел к болельщикам, ожидавшим его на трибунах стадиона.
👍 @Brahim Díaz— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 7 января 2019 г.
📸 #WelcomeBrahim#HalaMadrid pic.twitter.com/M74dnOgQgY
Новичок Королевского клуба будет выступать под 21-м игровым номером.
😀👕🙌 Relive @Brahim's first day in a @RealMadrid shirt! #WelcomeBrahim pic.twitter.com/oYROw7qgtr— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 7 января 2019 г.
Напомним, мадридский Реал заплатил Манчестер Сити 15 миллионов евро плюс бонусы за Браима Диаса.
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