Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал официально представил новичка команды

Комментариев: 0
Браим Диас будет выступать в мадридском клубе под номером 21.
Браим Диас
Браим Диас
realmadrid.com

Мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу официально представил нового полузащитника команды - испанского футболиста Браима Диаса.

19-летний футболист подписал контракт с клубом, примерил свою новую игровую форму, провел фотосессию и вышел к болельщикам, ожидавшим его на трибунах стадиона.

Новичок Королевского клуба будет выступать под 21-м игровым номером.

Напомним, мадридский Реал заплатил Манчестер Сити 15 миллионов евро плюс бонусы за Браима Диаса.

Поделись:
Теги: Браим Диас, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер, презентация
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь