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Скаут Барселоны провел переговоры с окружением Неймара - СМИ

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Каталонский клуб готовится к возвращению бразильского форварда в команду.
Неймар
Неймар
Getty Images

Барселона рассчитывает летом 2019 года вернуть в команду нападающего ПСЖ Неймара.

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Как сообщает Radio Catalunhya, скаут каталонского клуба Андре Кури, который работает на бразильском рынке, уже провел переговоры с окружением Неймара. Кури отправился в Бразилию, где пообщался с близкими игрока. Это случилось перед Рождеством.

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Отмечается, что ключевую роль в возвращении футболиста в Испанию будет играть агент Пини Захави, организовавший переход Неймара в ПСЖ, а также его друг Альваро Коста. Источник сообщает, что Неймар сам стал инициатором этого процесса, считая свой уход из команды ошибкой.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар часто звонит руководству Барселоны с просьбой вернуться в команду.

Напомним, ранее в СМИ отмечалось, что Неймар принял решение остаться в ПСЖ.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, Неймар, ПСЖ, футбол, переговоры
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