Рамос созвал внутреннее собрание Реала из-за плохих результатов команды
Капитан Реала Серхио Рамос инициировал собрание игроков мадридского клуба из-за низких результатов команды в чемпионате Испании.
Как сообщает La Sexta, собрание вели наставник “сливочных“ Сантьяго Солари и лидер команды Серхио Рамос. Кроме того, во время сбора выступили также Лука Модрич, Тони Кроос и Карим Бензема.
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Источник отмечает, что команда подвергла критике защитника Королевского клуба Марсело. Сам бразилец признал, что далек от идеальной формы и выступает не на том уровне, на котором должен.
Напомним, по итогам 18-ти туров Реал имеет в своем активе 30 очков в турнирной таблице Ла Лиги, занимая 5-е место и проигрывая лидирующей Барселоне 10 баллов.
Ранее сообщалось, что в текущем сезоне лидер Барселоны Лионель Месси создал столько же голов в Примере, сколько забил весь Реал.
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