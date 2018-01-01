Стало известно, когда Малага представит Селезнева

Украинский нападающий первую тренировку с новой командой должен провести 9 января.

Украинский нападающий Евгений Селезнев должен быть представлен в качестве игрока Малаги в среду, 9 января. Об этом сообщает Merchan En Directo.

Оформление трансфера игрока затягивается из-за праздничных дней. Игрок должен провести свою первую тренировку в испанской команде 9 января, а после этого будет официальное представление.

В текущем сезоне Евгений Селезнев провел 12 матчей за Акхисар во всех соревнованиях, забил четыре мяча.