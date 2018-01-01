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Месси сам создал столько же голов в Примере, сколько забил весь Реал в этом сезоне

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При этом у Реала худший результат за 25 лет.
Месси сам создал столько же голов в Примере, сколько забил весь Реал в этом сезоне

У грандов испанского футбола диаметрально разное настроение на экваторе чемпионата - Барселона лидирует после 18 туров с 40 очками, а у Реала на 10 очков меньше и только пятая позиция в Примере.

Залогом успеха каталонцев является форма лидера команды Лионеля Месси, который принял участие в 26 голах команды в этом чемпионате.

Интересно, что Реал всей командой на текущий момент забил 26 голов. Это худший показатель в чемпионате за 25 лет. В последний раз подобное случилась в сезоне-1993/94. Лучшим бомбардиром Реала является Карим Бензема с 7 голами, 2 раза Реал отличился с помощью автоголов соперника. 

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Теги: Лионель Месси
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