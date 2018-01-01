Реал подаст жалобу на судейство в матче с Сосьедадом

Представители клуба остались недовольны действиями судей.

Представители мадридского Реала остались недовольны работой судей в матче 18-го тура чемпионата Испании с Реалом Сосьедад, который завершился поражением “сливочных“ со счетом 0:2.

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Мадридцы считают, что решения главного арбитра встречи Хосе Монтеры и его помощников повлияли на итоговый результат. В частности, негодование вызвал не назначенный за нарушение на Винисиусе Джуниоре пенальти, сообщает издание Marca.

Отмечается, что клуб направит в испанскую федерацию футбола официальную жалобу на работу арбитров.