Экс-футболист сборной Англии потроллил Реал после поражения от Сосьедада

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер выразил надежду, что Реал, несмотря на поражение против Реал Сосьедада (0:2), все ж сможет попасть в Лигу Европы.

“Несмотря на очередное поражение Реала, я все еще думаю что они сумеют вырвать место в Лиге Европы“, - написал Линекер на своей странице в Twitter.

Despite another home defeat, I still think Real Madrid will win a spot in the Europa League.