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Экс-футболист сборной Англии потроллил Реал после поражения от Сосьедада

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Гари Линекер прокомментировал игру "сливочных" в матче чемпионата Испании.
Гари Линекер
Гари Линекер
Getty Images

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер выразил надежду, что Реал, несмотря на поражение против Реал Сосьедада (0:2), все ж сможет попасть в Лигу Европы.

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“Несмотря на очередное поражение Реала, я все еще думаю что они сумеют вырвать место в Лиге Европы“, - написал Линекер на своей странице в Twitter.

Напомним, сейчас Реал занимает 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 30 очков.

 

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Теги: футбол, Реал, Реал Сосьедад, Гари Линекер
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Источник: twitter.com

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