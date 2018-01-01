Реал — Реал Сосьедад 0:2 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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Реал уступил Реал Сосьедаду Getty Images

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на своем поле уступил Реал Сосьедаду. “Сливочные“ пропустили первый мяч на 3-й минуте встречи, а в конце поединка гости увеличили преимущество.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Реал Сосьедад:

Реал — Реал Сосьедад 0:2

Голы: Виллиан Жозе, 3 (с пенальти), Пардо, 83

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Регилон, 77) — Модрич, Каземиро (Иско, 57), Кроос (Себальос, 80) — Васкес, Бензема, Винисиус

Реал Сосьедад: Рульи — Элустондо (Сальдуа, 69), Льоренте, Морено, Муньос (Субельдия, 84) — Мерино (Пардо, 73), Ильярраменди, Сурутуса — Янузай, Виллиан Жозе, Оярсабаль

Предупреждения: Васкес, Марсело, Модрич, Иско — Виллиан Жозе

Удаление: Васкес, 61 (вторая желтая карточка)