Молодой талант Ман Сити перешел в Реал

Контракт Браима Диаса со "сливочными" рассчитан до 2025 года.

Полузащитник Манчестер Сити Браим Диас перешел в мадридский Реал. Полузащитник связал себя контрактными обязательствами со "сливочными" до 30 июня 2025 года.

Подробности сделки не разглашаются. Однако, по слухам, сумма трансфера составила 15 миллионов евро и еще 7 миллионов Манчестер Сити может получить в виде бонусов.

7 января 19-летний игрок должен пройти медосмотр, после чего состоится официальная презентация футболиста на Сантьяго Бернабеу.

Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Напомним, Браим Диас находился в системе Манчестер Сити с января 2014 года. Срок действия контракта футболиста с "горожанами" подходил к концу 30 июня этого года.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб продлил контракт с вратарем Кейлором Навасом.