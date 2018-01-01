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Молодой талант Ман Сити перешел в Реал

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Контракт Браима Диаса со "сливочными" рассчитан до 2025 года.
Молодой талант Ман Сити перешел в Реал

Полузащитник Манчестер Сити Браим Диас перешел в мадридский Реал. Полузащитник связал себя контрактными обязательствами со "сливочными" до 30 июня 2025 года.

Подробности сделки не разглашаются. Однако, по слухам, сумма трансфера составила 15 миллионов евро и еще 7 миллионов Манчестер Сити может получить в виде бонусов. 

7 января 19-летний игрок должен пройти медосмотр, после чего состоится официальная презентация футболиста на Сантьяго Бернабеу.

Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Напомним, Браим Диас находился в системе Манчестер Сити с января 2014 года. Срок действия контракта футболиста с "горожанами" подходил к концу 30 июня этого года.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб продлил контракт с вратарем Кейлором Навасом.

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Теги: Реал (Мадрид), Манчестер Сити, футбол, Браим Диас
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