Молодой талант Ман Сити перешел в Реал
Полузащитник Манчестер Сити Браим Диас перешел в мадридский Реал. Полузащитник связал себя контрактными обязательствами со "сливочными" до 30 июня 2025 года.
Подробности сделки не разглашаются. Однако, по слухам, сумма трансфера составила 15 миллионов евро и еще 7 миллионов Манчестер Сити может получить в виде бонусов.
7 января 19-летний игрок должен пройти медосмотр, после чего состоится официальная презентация футболиста на Сантьяго Бернабеу.
Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.
👋 ¡Bienvenido al @realmadrid, @Brahim Díaz!#WelcomeBrahim | #HalaMadrid pic.twitter.com/1RBynB2aLq— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 6 января 2019 г.
Напомним, Браим Диас находился в системе Манчестер Сити с января 2014 года. Срок действия контракта футболиста с "горожанами" подходил к концу 30 июня этого года.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб продлил контракт с вратарем Кейлором Навасом.
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