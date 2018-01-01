Реал в меньшинстве проиграл Реал Сосьедаду
Мадридский Реал в матче 18-го тура чемпионата Испании уступил Реал Сосьедаду со счетом 0:2. Матч состоялся в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Победу своей команде принесли бразильский нападающий Виллиан Жозе, реализовавший пенальти на 3-й минуте встречи, и испанский форвард Рубен Пардо.
Отметим, что команда из Сан-Себастьяна прервала четырехматчевую беспроигрышную серию мадридцев.
Реал — Реал Сосьедад 0:2
Голы: Виллиан Жозе, 3 (с пенальти), Пардо, 83
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Регилон, 77) — Модрич, Каземиро (Иско, 57), Кроос (Себальос, 80) — Васкес, Бензема, Винисиус
Реал Сосьедад: Рульи — Элустондо (Сальдуа, 69), Льоренте, Морено, Муньос (Субельдия, 84) — Мерино (Пардо, 73), Ильярраменди, Сурутуса — Янузай, Виллиан Жозе, Оярсабаль
Предупреждения: Васкес, Марсело, Модрич, Иско — Виллиан Жозе
Удаление: Васкес, 61 (вторая желтая карточка)
Реал остался на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 30 очков. Реал Сосьедад набрал 22 балла и поднялся на 14-ю строчку.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб планирует осуществить трансфер игрока Тоттенхэма.
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