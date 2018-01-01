Реал в меньшинстве проиграл Реал Сосьедаду

"Сливочные" потерпели неудачу, проиграв подопечным Иманола Альгуасиля.

Мадридский Реал в матче 18-го тура чемпионата Испании уступил Реал Сосьедаду со счетом 0:2. Матч состоялся в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Победу своей команде принесли бразильский нападающий Виллиан Жозе, реализовавший пенальти на 3-й минуте встречи, и испанский форвард Рубен Пардо.

Отметим, что команда из Сан-Себастьяна прервала четырехматчевую беспроигрышную серию мадридцев.

Реал — Реал Сосьедад 0:2

Голы: Виллиан Жозе, 3 (с пенальти), Пардо, 83

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Регилон, 77) — Модрич, Каземиро (Иско, 57), Кроос (Себальос, 80) — Васкес, Бензема, Винисиус

Реал Сосьедад: Рульи — Элустондо (Сальдуа, 69), Льоренте, Морено, Муньос (Субельдия, 84) — Мерино (Пардо, 73), Ильярраменди, Сурутуса — Янузай, Виллиан Жозе, Оярсабаль

Предупреждения: Васкес, Марсело, Модрич, Иско — Виллиан Жозе

Удаление: Васкес, 61 (вторая желтая карточка)

Реал остался на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 30 очков. Реал Сосьедад набрал 22 балла и поднялся на 14-ю строчку.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб планирует осуществить трансфер игрока Тоттенхэма.