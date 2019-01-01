Реал планирует осуществить трансфер игрока Тоттенхэма

Испанский гранд заинтересован в приобретении полузащитника "шпор" Кристиана Эриксена.

В сферу интересов испанского Реала попал полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен.

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По информации AS, футболист не планирует продлевать соглашение со "шпорами", который рассчитан до 2020-го года, чем планирует воспользоваться президент "сливочных" Флорентино Перес во время переговоров.

Перес рассчитывает сбить цену на 26-летнего футболиста. Отмечается, что у Королевского клуба уже есть удачный опыт переговоров с лондонцами относительно Луки Модрича и Гарета Бэйла.

Ранее собщалось, что голкипер Реала Кейлор Навас продлил контракт с клубом.