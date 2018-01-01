СМИ: Селезнев успешно прошел медосмотр и готов подписать контракт с Малагой
Украинский футболист в ближайшие сутки станет игроком Малаги.
Нападающий турецкого Акхисара Евгений Селезнев практически завершил переход в испанскую Малагу.
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Как сообщает CNN Turk, украинец уже успешно прошел медосмотр в клубе из Сегунды, и в понедельник, 7-го января, должен будет подписать контракт с испанцами.
Отмечается, что соглашение будет рассчитано на полтора года, хотя ранее в СМИ сообщалось, что Селезнев подпишет контракт сроком на два с половиной года.
Ранее украинский форвард Альбасете Роман Зозуля рассказал о сильных качествах Евгения Селезнева, которые привлекли внимание Малаги.
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