СМИ: Селезнев успешно прошел медосмотр и готов подписать контракт с Малагой

Украинский футболист в ближайшие сутки станет игроком Малаги.

Нападающий турецкого Акхисара Евгений Селезнев практически завершил переход в испанскую Малагу.

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Как сообщает CNN Turk, украинец уже успешно прошел медосмотр в клубе из Сегунды, и в понедельник, 7-го января, должен будет подписать контракт с испанцами.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано на полтора года, хотя ранее в СМИ сообщалось, что Селезнев подпишет контракт сроком на два с половиной года.

Ранее украинский форвард Альбасете Роман Зозуля рассказал о сильных качествах Евгения Селезнева, которые привлекли внимание Малаги.